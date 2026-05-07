При этом на 7 и 8 мая ограничения не запланированы

Представители Минцифры России в четверг сообщили, что работоспособность мобильного интернета, СМС и доступность сайтов и сервисов даже из «белого списка» 9 мая в столице будут ограничены. Сказано о том, что такое решение принято из соображений безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Сообщается, что у пользователей проводного интернета и Wi-Fi подобных проблем не возникнет.

Чуть раньше Минцифры сообщало, что планов по ограничению интернета в Москве 7 и 8 мая в настоящее время нет. Однако эти планы могут измениться в зависимости от ситуации и при возникновении угроз.

Последние ограничения в Москве вводились 5 мая, когда доступ к мобильному интернету был ограничен с ночи до полудня.