Такой результат всё равно не позволил ему войти в первую десятку продаваемых смартфонов в 2026 году

Статистика от компании Counterpoint Research позволила в очередной раз ознакомиться с тем, какие смартфоны пользователи предпочитали в последнее время. Один из главных аппаратов года на Android, флагманская модель Samsung Galaxy S26 Ultra, оказалась близка к попаданию в первую десятку по объёму продаж, но всё же немного не дотянула до неё. Это не помешало устройству южнокорейского производителя продаваться лучше, чем модель годичной давности. Главным достоинством устройства последнего поколения считают экран с опцией защиты информации от посторонних и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Модель прошлого года Galaxy S25 Ultra по итогам 2025 года заняла девятое место по количеству продаж, а в первом квартале она поднялась ещё выше и стала седьмой. Вероятно, на это могли повлиять более низкие цены в преддверии выпуска смартфонов нового поколения.

Покупатели отдавали предпочтение более доступным по цене моделям, а если и готовы были раскошелиться, то по большей части на аппараты iPhone. 6% продаж по всему миру в первом квартале 2026 года пришлось на стандартный вариант iPhone 17 последнего поколения. Если говорить о совокупных продажах входящих в первую десятку смартфонов, на их долю пришлось 25%. Этот результат является самым высоким в первых кварталах за всю историю наблюдений.