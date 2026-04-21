Стоимость новинки начинается от $1199, также доступен более крупный Laptop 16

Компания Framework во вторник представила ряд обновлённых ноутбуков и новую модель Framework Laptop 13 Pro. Он был создан с нуля и приносит увеличенную скорость работы, повышенную автономность и типичную для данного производителя модульность.

Этот ноутбук работает под управлением процессоров Intel Core Ultra Series 3 и с аккумулятором ёмкостью 74 Втч. Также в нём применяется компактная и эффективная память LPCAMM2.

Производитель обещает 20 часов работы в Netflix при просмотре видео 4K, что на 12 часов превосходит возможности прошлого поколения ноутбуков Framework. На выбор даются процессоры Core Ultra 5, Core Ultra X7 и флагманские Core Ultra X9. В серии Core Ultra X предлагается встроенная графика B390 и B370. Память доступна в объёмах 16, 32 и 64 ГБ, обладая скоростью 7467 МТ/с.

Это первый ноутбук данного производителя с накопителями PCIe Gen 5 NVMe SSD со скоростью чтения и записи до 14000 МБ/с и вместимостью до 8 ТБ. Есть поддержка Wi-Fi 7, четыре порта Thunderbolt 4 Type-C и адаптер GaN мощностью 100 Вт с подключением к порту Type-C. Диагональ экрана составляет 13,5 дюйма при соотношении сторон 3:2. Экран сенсорный, максимальное разрешение 2880 х 1920, частота 30-120 Гц и яркость 700 нит.

Устройство весит 1,4 кг при толщине корпуса 15,85 мм. Продажи должны стартовать в июне. Варианты на Windows будут стоить от $1699, на Ubuntu от $1499, а при самостоятельной сборке цена составляет $1199.

Также был представлен Laptop 16 на основе процессора AMD Ryzen AI 5340. Здесь цена начинается от $1249.