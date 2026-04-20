Для этого используют сканирующее устройство под названием Orb

Доверие к сайтам знакомств в последние годы в значительной степени подорвано, поскольку на них никогда нет уверенности в том, что собеседник является тем, за кого себя выдаёт. Чтобы исправить ситуацию, самый популярный в мире сервис знакомств Tinder объявил о партнёрстве с компанией World, которая основана Сэмом Альтманом и занимается биометрической идентификацией.

Изображение: World

Результатом этого партнёрства скоро станет поддержка сканирования глаз при помощи устройства под названием Orb. Оно должно будет показать, что пользователь является реальным человеком. После завершения сканирования будет выдаваться идентификатор World ID.

В начале 2026 года компания провела эксперимент по внедрению данной системы подтверждения личности в сервисе Tinder в Японии. Эксперимент мог оказаться достаточно успешным, чтобы начать внедрение в глобальном масштабе.

Прошедшие верификацию пользователи Tinder получат в профиле иконку. Также будут выдавать некоторые другие бонусы.

Помимо Tinder, систему World ID в настоящее время интегрирует платформа Zoom. Для обнаружения ботов эта идентификация скоро может начать использоваться на Reddit.

Ещё был запущен инструмент Concert Kit, который даёт артистам возможность резервировать билеты только для подтверждённых пользователей, чтобы противостоять ботам-перекупщикам.

В Бразилии и некоторых других странах внедрение этой технологии запретили из-за опасений по вопросу конфиденциальности. Скептики выражают сомнения относительно того, не будут ли биометрические данные передаваться третьим лицам.