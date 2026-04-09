Подобное намерение высказала почти половина работодателей

Гендиректор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал, что уже в 2026 году около 47% российских работодателей намереваются начать проверку способностей своих сотрудников при отсутствии доступа к искусственному интеллекту. Таким способом они хотят проверить навыки критического мышления и не снижаются ли они благодаря постоянному применению генеративного ИИ.

По словам Исаева, сотрудники с доступом к подобным алгоритмам начинают реже перепроверять информацию, чаще не видят ошибок и испытывают трудности в решении задач без пошагового руководства и готового шаблона. Нейросети имеют склонность даже неправильные ответы выдавать с уверенным видом, что ещё сильнее ослабляет бдительность пользователей.

Исаев рекомендует работодателям начинать внедрять гибридную систему оценки персонала. Если речь идёт об управленческих и экспертных позициях, где самостоятельность в принятии решений наиболее важна, необходимо использовать задания без применения ИИ. Эти тесты покажут, может ли сотрудник самостоятельно вести рассуждения и обнаруживать ошибки.

Считается, что те компании, которые уже сейчас займутся оценкой уровня зависимости своих сотрудников от искусственного интеллекта, получат преимущество на рынке труда перед остальными.