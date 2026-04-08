Почти каждый третий опрошенный продолжает использовать Telegram для звонков

Проведённое платформой «МТС Линк» исследование рассказало о том, что после ограничения в России возможности звонить в популярных мессенджерах число простых телефонных звонков увеличилось в шесть раз. Эта статистика относится к первому кварталу 2026 года. В опросе поучаствовали 2020 человек из городов с населением не менее 100 тысяч человек, которые звонят хотя бы раз в неделю.

Таковых набралось 96% опрошенных, а каждый день звонят 72%. В поездках по телефону разговаривают 98% участников опроса. Голосовые сообщения оставлять больше других любят школьники и путешественники. Также 83% школьников посылают видеосообщения. Среди опрошенных в целом это значение равно без малого 50%.

63% участников опроса задействуют аудиозвонки через интернет, видеозвонками пользуются 56% участников. 17% применяют сервисы групповых аудиозвонков, видеоконференциями пользуются 19% опрошенных.

Чаще всего в настоящее время звонят через мессенджер Max, а именно 34% опрошенных делают это минимум раз в неделю. Блокировка звонков в Telegram не помешала 31% опрошенных продолжать звонить через него. Замыкает тройку лидеров приложение «ВКонтакте», в котором звонят 15% опрошенных.

Выбирают программы для звонков в первую очередь по удобству использования и по тому, насколько она распространена в окружении конкретного человека. Именно по этой причине Telegram сохраняет свою популярность. Также большинство пользователей верят в конфиденциальность данных в нём благодаря шифрованию, таких набралось 33%. Для других платформ среднее значение составляет 25%.

38% опрошенных выбирают Max за его доступность при плохой связи, но мессенджер отстаёт от конкурентов по большей части других факторов выбора. Удобство его использования отметили 48% против среднего значения 58%, распространённость в окружении назвали 48% против среднего значения 53%, безопасность данных отметили 19% против 25%.