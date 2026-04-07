Оператор «Ростелеком» говорит о масштабной DDoS-атаке, были затронуты его клиенты в десятках городов

Вечером 6 апреля появилась информация о недоступности множества крупных сервисов и сайтов в рунете, как это было и тремя днями ранее, 3 апреля. Оказалось, что в работе провайдера «Ростелеком» произошёл сбой, на что указал сервис Detector404. На работу этого провайдера за сутки поступило примерно 6000 жалоб, а только за один час их было 5200.

В 22:40 по московскому времени пользователи сообщали, что у «Ростелекома» работают сайты исключительно из белого списка. При этом, как ни странно, работали YouTube и Instagram*. В Краснодарском крае пользователи жаловались, что невозможно зайти даже на сайты из белого списка.

Журналисты РБК обратились за разъяснениями в компанию «Ростелеком» и узнали, что провайдер подвергся мощной DDoS-атаке. В качестве ответа на неё пришлось начать фильтрацию трафика, из-за чего значительная часть ресурсов рунета стала недоступной. Работа сети была восстановлена в 23:09.

Всего пожаловались пользователи из 30 российских городов, включая наиболее крупные, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Новосибирск, Красноярск, Казань. Чаще всего пользователи жаловались на недоступность интернета в целом, таких жалоб было 72%. На сбои определённых сайтов пожаловались 11% пользователей, на невозможность зайти в личный кабинет 9%, а на сбой в мобильном приложении 6%.

На невозможность зайти в сервис Discord пожаловались 3800 раз за час, на Steam жалоб было 600, на Альфа-Банк около 370 жалоб, на Госуслуги свыше 300.





* - Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.