Генетическое открытие обнаружило более давнюю связь между двумя видами, чем считалось прежде

Пролежавший в музее на протяжении десятилетий небольшой фрагмент кости в итоге раскрыл тайну того, как долго существует тесная связь между людьми и собаками. Эта кость может принадлежать самой ранней из когда-либо идентифицированных одомашненных собак. Благодаря этому был сделан вывод о том, что собаки уже жили рядом с людьми примерно 15000 лет назад.

Изображение: Kevin Church/NHM

Статья BBC рассказывает о зарождении взаимоотношений людей и собак в глубоком ледниковом периоде, когда люди сами только адаптировались к сложным условиям окружающей среды.

9-сантиметровая челюстная кость была найдена в пещере Гофа в Сомерсете. Раскопки проводились в 1920-х годах, и после этого кость находилась в хранилище. Доктор философии Уильям Марш провёл генетическое тестирование кости в Музее естественной истории и определил, что речь идёт о кости собаки, а не волка или промежуточной между волком и собакой особи.

В Великобритании собаки могли произойти от серых волков, которые обитали рядом с человеческими лагерями в конце ледникового периода. Люди могли начать использовать этих животных для охраны, отслеживания и помощи на охоте.

Учёные сравнили ДНК кости с другими древними останками со всей Европы и Центральной Анатолии. Может оказаться, что многие ранее неопределённые кости также могли принадлежать собакам.

Также анализ показал, что эти собаки питались так же, как и люди. Это указывает на их взаимодействие и общий ресурс.

Другое исследование рассказало, что ранние собаки со всей Европы имеют общее происхождение с широко распространёнными в северных регионах популяциями. Отсюда можно сделать вывод, что популяции собак были взаимосвязаны и перемещались вместе с группами людей на большие расстояния.