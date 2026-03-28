Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
BBC: Собаки жили вместе с людьми в Великобритании уже 15000 лет назад
Генетическое открытие обнаружило более давнюю связь между двумя видами, чем считалось прежде

Пролежавший в музее на протяжении десятилетий небольшой фрагмент кости в итоге раскрыл тайну того, как долго существует тесная связь между людьми и собаками. Эта кость может принадлежать самой ранней из когда-либо идентифицированных одомашненных собак. Благодаря этому был сделан вывод о том, что собаки уже жили рядом с людьми примерно 15000 лет назад.

Изображение: Kevin Church/NHM

Статья BBC рассказывает о зарождении взаимоотношений людей и собак в глубоком ледниковом периоде, когда люди сами только адаптировались к сложным условиям окружающей среды.

9-сантиметровая челюстная кость была найдена в пещере Гофа в Сомерсете. Раскопки проводились в 1920-х годах, и после этого кость находилась в хранилище. Доктор философии Уильям Марш провёл генетическое тестирование кости в Музее естественной истории и определил, что речь идёт о кости собаки, а не волка или промежуточной между волком и собакой особи.

В Великобритании собаки могли произойти от серых волков, которые обитали рядом с человеческими лагерями в конце ледникового периода. Люди могли начать использовать этих животных для охраны, отслеживания и помощи на охоте.

Изображение: Kevin Church/NHM

Учёные сравнили ДНК кости с другими древними останками со всей Европы и Центральной Анатолии. Может оказаться, что многие ранее неопределённые кости также могли принадлежать собакам.

Также анализ показал, что эти собаки питались так же, как и люди. Это указывает на их взаимодействие и общий ресурс.

Другое исследование рассказало, что ранние собаки со всей Европы имеют общее происхождение с широко распространёнными в северных регионах популяциями. Отсюда можно сделать вывод, что популяции собак были взаимосвязаны и перемещались вместе с группами людей на большие расстояния.

#великобритания #археология #собаки #ледниковый период
Источник: bbc.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter