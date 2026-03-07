Южнокорейская компания не исключает такой возможности на будущее

Современные смартфоны представляют собой универсальные устройства, которые затрагивают многие аспекты жизни своих обладателей. С искусственным интеллектом эта универсальность стала ещё большей.

С появлением ИИ появилось и такое явление, как вайб-кодинг. Пользователь на разговорном языке сообщает чат-боту, какой результат он хочет получить, и искусственный интеллект пишет код на том или ином языке программирования. Наличие ИИ на мобильных устройствах позволяет заниматься созданием подобного кода и на смартфонах.

В ответ на вопрос представителей издания TechRadar в Samsung ответили, что рассматривают вероятность предложить подобный вайб-кодинг на своих устройствах. Это даст возможность настраивать интересные пользователям приложения или создавать что-то под свои потребности.