Блоги
Блогер
Объём поставок смартфонов в 2026 году из-за дефицита памяти может снизиться на 13%
По сравнению с 2025 годом производители могут выпустить на 160 млн устройств меньше

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт, где снизила прогноз по объёму поставок мобильных устройств по итогам 2026 года на 13% по сравнению с показателями 2025 года. Это может стать первым падением продаж с 2023 года, а также одним из самых масштабных спадов на протяжении двух последних десятилетий, превосходя даже времена пандемии. Два года перед этим рынок смартфонов рос.

По словам старшего директора по исследованиям в IDC, кризис памяти станет причиной настоящего сейсмического сдвига на рынке мобильных устройств. В IDC не ждут улучшения ситуации с доступностью компонентов или падением цен как минимум до середины 2027 года.

Изображение: Grok

Премиальные модели пострадают меньше, чем бюджетные смартфоны, поскольку в них доля оперативной памяти и флеш-памяти в общей цене ниже. Итогом кризиса может стать полное исчезновение смартфонов по цене не более $100.

Представленные парой дней раньше Galaxy S26 и S26 Plus подорожали на $100 по сравнению со своими предшественниками, от которых они мало чем отличаются в плане аппаратных характеристик и дизайна.

#смартфоны #оперативная память #память #кризис памяти
Источник: 9to5google.com
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
20:58
Не позорьтесь... ей богу... если вам так интересно ну зайдите в гугл, найдите даташит на ПК стандарта AT... да посмотрите - ну а если лень, то примите как данность, вот меня конечно волнует абсолютнос...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Александр Беляев
20:44
Удивляюсь право. Сегодня 2К стандарт для компьютера.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
NuclearMissionJam
20:40
Это очень старый термин, его сейчас если и используют, то старички. Или игроки мобильных игр. Обычно говорят пушер. В каждой игре свой термин для рашеров/пушеров. Посмотри/почитай про фрагеров в кс и...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Денис Мокрецов
20:19
Сравнил по попугайчикам в тестах. Сравнение скоростей загрузки приложений было бы и то информативней.
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
Arhilexx
20:16
С нетерпением ждём появления в любимом магазине.
Релиз Resident Evil Requiem установил рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Dentarg
20:09
В защиту FHD на 27". Угловое разрешение глаза при 100% зрении - 1 минута. Соотношение шага пикселя и расстояния до монитора - 1:3500. На деле даже 1:1000 смотрится более-менее (стандарт рекламных LED ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bamboliny
20:00
Я задал обычный совершенно нормальный вопрос по указанным вами цифрам. Но вы отвечаете так, как будто весь мир вам должен, пафосом можно печку топить. Но при этом умудряетесь нести такую космическую а...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
serascer
19:34
для игр может быть, для работы с любым текстом - все что больше 1080p вызывает дискомфорт, слишком мелко. Я сам периодически задумываюсь о покупке 2к монитора 27 дюймов, особенно на фоне активного сни...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
ЛехаСектоид
19:32
Даже хз к какой роли выше себя бы мог отнести когда более активно играл в динамичные шутеры, я бы свой стиль назвал как аркадник. Ну короче тот кто первым влетает, раздаёт, принимает на себя урон, отв...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Dentarg
19:29
Нет, заменил FHD на QHD 27" - шрифты поглаже, но вообще не принципиально. А в играх требования к GPU x2.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
