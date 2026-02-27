По сравнению с 2025 годом производители могут выпустить на 160 млн устройств меньше

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт, где снизила прогноз по объёму поставок мобильных устройств по итогам 2026 года на 13% по сравнению с показателями 2025 года. Это может стать первым падением продаж с 2023 года, а также одним из самых масштабных спадов на протяжении двух последних десятилетий, превосходя даже времена пандемии. Два года перед этим рынок смартфонов рос.

По словам старшего директора по исследованиям в IDC, кризис памяти станет причиной настоящего сейсмического сдвига на рынке мобильных устройств. В IDC не ждут улучшения ситуации с доступностью компонентов или падением цен как минимум до середины 2027 года.

Премиальные модели пострадают меньше, чем бюджетные смартфоны, поскольку в них доля оперативной памяти и флеш-памяти в общей цене ниже. Итогом кризиса может стать полное исчезновение смартфонов по цене не более $100.

Представленные парой дней раньше Galaxy S26 и S26 Plus подорожали на $100 по сравнению со своими предшественниками, от которых они мало чем отличаются в плане аппаратных характеристик и дизайна.