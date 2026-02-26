Источники назвали это решение окончательным

По сведениям источников РБК, которые ссылаются на обсуждение в соответствующих ведомствах, мессенджер Telegram в России будет полностью заблокирован в первых числах апреля. В качестве официальной причины этого решения называются частые случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для выполнения противозаконных действий.

Ранее сообщалось, что администрация мессенджера проигнорировала требования Роскомнадзора относительно удаления нескольких тысяч каналов, чатов и ботов.

Изображение: Telegram

10 февраля мессенджер в России начали замедлять. В тот день появлялась информация о том, что это решение было принято по причине того, что мессенджер продолжает игнорировать требования законодательства.

Голосовые и видеозвонки в Telegram, а также в мессенджере WhatsApp, заблокированы ещё в августе 2025 года. В качестве причины такого решения назывались случаи обмана, вымогательства и вовлечения в противоправные действия.