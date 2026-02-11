Продвигаемый как замена Google Play Store российский магазин приложений RuStore обзавёлся новыми инструментами персонализации и монетизации для пользователей и разработчиков

Магазин мобильных приложений RuStore, в условиях многочисленных блокировок продвигаемый как альтернатива магазину от Google, в последней версии получил ряд новшеств. В число этих новшеств вошли купоны от разработчиков приложений, посредством которых на внутренние покупки можно получать скидки. Эти купоны могут быть доступны во время распродаж приложений или при получении пользователями персональных предложений, таких как сниженные в день рождения цены. Создатели магазина не ограничивают размер скидок.

Для любителей мобильных видеоигр представлены персонализированные ленты рекомендаций. Геймер указывает наиболее интересные ему игровые жанры, после чего программный алгоритм создаёт подборки игр этих жанров.

Обновился раздел «Моё», где теперь имеется категория «Избранное». Сюда попадут приложения и игры, которые пользователь отметил, зайдя на их страницы. Это можно рассматривать как список желаемых приложений на будущее.

Благодаря купонам разработчики приложений получают возможность мотивировать пользователей на совершение покупок внутри самого магазина, без внешней рекламы. Создатели RuStore полагают, что с купонами средний размер покупок может увеличиться на 60% при росте среднего дохода с одного пользователя в 77%.