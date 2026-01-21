Проект может ожить после приостановки развития в 2024 году и начать отображать рекламу

Среди сторонних программных оболочек для операционной системы Android Nova Launcher одно время входил в число наиболее популярных. В 2024 году среди разработчиков произошли увольнения, и над продуктом работал всего один человек - создатель лаунчера Кевин Барри. Несколько месяцев назад и его попросили прекратить работу, в результате чего были отменены планы по раскрытию исходного кода оболочки.

Теперь на сайте Nova Launcher появилась информация о том, что новым владельцем становится шведская компания Instabridge. Это означает, что активная поддержка лаунчера скоро может возобновиться. В сообщении компании говорится о стоящей перед ней задаче по поддержке стабильности Nova Launcher и обеспечению совместимости с современными Android-устройствами.

Также сообщается, что компания будет работать с отзывами и постарается реагировать на них. При этом сказано, что в бесплатной версии лаунчера может появиться реклама для поддержания устойчивой модели бизнес-развития. Стоимость платной версии лаунчера составляет $3,99, в ней рекламы не будет.

Относительно планов сделать Nova Launcher проектом с открытым исходным кодом было сказано, что в настоящее время ведётся оценка целесообразности этого шага.