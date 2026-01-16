Недалеко от этого места могут быть обнаружены ещё десять подобных захоронений, в которых захоронено около 12 000 человек

Если верить историческим записям, в 1350 году до 12 000 человек могли быть похоронены в 11 ямах за пределами стен немецкого города Эрфурт (в 2023 году был признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия) и в окрестностях ныне несуществующей средневековой деревни. Это случилось в тот период между 1346 и 1353 годами, когда эпидемия чумы выкосила половину Европы. Быть может, одна из этих ям была найдена специалистами из университета Лейпцига.

Помимо исторических записей, они применяли геофизические измерения и бурение осадочных пород, сообщает издание Popular Mechanics со ссылкой на журнал PLOS One. В дальнейшем запланировано проведение археологических раскопок, чтобы окончательно удостовериться в том, что было найдено, рассказал автор исследования Майкл Хайн (Michael Hein).

Практика массовых захоронений в ямах была распространена в Средневековье, поскольку уже тогда знали, что болезни могут распространяться через воздух и образующиеся в результате разложения органических веществ пары.

Прошлые массовые захоронения пострадавших от эпидемий чумы находили случайно во время строительных работ. Новая находка может изменить методы поиска подобных захоронений и внести вклад в исследование происхождения, распространения и эволюции патогена Yersinia pestis во времена той пандемии. Результатом может стать более точечный поиск и обнаружение других мест захоронения. Помимо биологических и медицинских аспектов, открытие прольёт свет на устройство средневекового общества и как оно справлялось со случаями массовой смертности.