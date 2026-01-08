ChatGPT поможет следить за здоровьем и вести правильный образ жизни

Реализуя самую крупную для себя к настоящему времени связанную со здравоохранением инициативу, компания OpenAI запустила чат-бот ChatGPT Health. Это сервис, который должен точно отвечать на связанные со здоровьем вопросы. В его состав входит система Apple Health.

Чтобы получать персональную информацию, пользователи имеют возможность загружать в сервис медицинские карты и показатели таких приложений, как Apple Health или MyFitnessPal. Чат-бот сможет анализировать последние результаты анализов, подготавливать пользователя к посещению врачей, давать советы по тренировкам и здоровому питанию.

Разработчик напоминает, что чат-бот ChatGPT Health создан не для того, чтобы полностью заменить официальную медицину, диагностику и лечение. Его задачей является давать правильные ответы на распространённые медицинские вопросы, а также осуществлять сбор, организацию и систематизирование данных в одном месте.

Компания Apple тем временем работает над крупным обновлением приложения Health в версии системы iOS 27. Здесь также будет персонализация с применением искусственного интеллекта и консультирование по медицинским вопросам при помощи подобранных видеороликов специалистов из сферы здравоохранения. В iOS 27 можно будет отслеживать питание и другую активность.