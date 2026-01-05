Среди новинок есть 48-дюймовая модель S95H с частотой 165 Гц

На выставке CES 2026 компания Samsung представила ряд телевизоров типа Micro RGB, Neo QLED и OLED. Они приносят новое поколение цветопередачи и технологию AI Engine.

Выделяется среди новинок 130-дюймовый Micro RGB TV (R95H) с поддержкой Timeless Frame, Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro. Samsung обещает при помощи ИИ улучшать оттенки и контраст, обеспечивая реалистичную детализацию и усиливая эффект погружения.

R95H обладает сертификацией HDR10+ Advanced, поддержкой Eclipsa Audio и ассистентом Vision AI.

Модель UltraThin OLED S95H выделяется отсутствием рамок и креплением без зазора. Все новые телевизоры Samsung работают на системе TizenOS с семью годами программной поддержки.

Самым продвинутым OLED-телевизором южнокорейского производителя становится 48-дюймовый S95H. Он приносит рекордную яркость и создан в первую очередь для игр, поддерживая частоту до 165 Гц, Dolby Atmos и Object Tracking.

Ещё в арсенале компании есть 77-дюймовый телевизор с пиковой яркостью 4500 нит. Представлена также линейка мониторов Odyssey с моделями QD-OLED и OLED с частотой до 500 Гц.