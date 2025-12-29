Злоумышленники создают поддельные сайты и боты, которые пытаются выдать себя за официальные сервисы

Пользуясь небольшим ослаблением бдительности в период предновогодних праздников, злоумышленники активно применяют новые методы обмана пользователей в мессенджере Telegram. Об этом рассказали результаты исследования, опубликованные ТАСС. Внимание жертв призваны привлечь поддельные акции. Якобы сам мессенджер Telegram разыгрывает призы среди самых активных пользователей и предлагает «адвент-календари».

Хакеры создают в Telegram ботов и фальшивые сайты за его пределами. Привлечь на них пользователей пытаются показом их персональной статистики. Подобная статистика демонстрируется в TikTok, а ссылку на неё мошенники оставляют в своём профиле. Именно через эти ссылки жертвы попадают на поддельные сайты и боты.

Попав сюда, пользователь должен ввести данные на вход в Telegram, а заодно и код подтверждения, который Telegram присылает в таком случае. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту.

Что касается обещания «адвент-календаря» в мессенджере, пользователь также попадает в бота, и также нужно указать персональные данные, а также сделать выбор, что войдёт в состав подарка. В качестве своего рода платы за подарок требуется вступить в десятки каналов, что с большой долей вероятности также связано с мошенничеством.