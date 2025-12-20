Сайт Конференция
Видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ могут снять с производства из-за стоимости видеопамяти
Остановка может быть временной и ожидается в ближайшие дни

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ считается на Западе лучшим выбором в ценовой категории не выше $450, наряду с Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. В ноябре появлялась информация, согласно которой Nvidia может намного урезать объём поставок этой карты из-за дефицита памяти GDDR7. Теперь Board Channels сообщает, что Nvidia может временно полностью остановить производство этой карты уже в ближайшие дни.

RTX 5060 Ti существует в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Nvidia неоднократно критиковали за выпуск карт с 8 ГБ памяти, называя этот объём недостаточным для современных игр, но в новых реалиях аппетиты приходится уменьшать. Компания может продолжить выпускать эту карту только с 8 ГБ памяти, а сэкономленную память использовать в картах RTX 5070.

Модели RTX 5070 и RTX 5070 Ti имеют 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти соответственно. Это наиболее важный для Nvidia ценовой диапазон, где конкурентами её карт являются Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Карты AMD имеют 16 ГБ видеопамяти, поэтому Nvidia не хочет давать слабину именно здесь. В целом объём производства всех видеокарт серии RTX 50 будет уменьшен.

Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

IRanPast
22:06
Да, ну её нафиг эту 11 ФПС Монитор крашится постоянно. Постоянно падает суперпозишион Вин 11 последняя с сайта маек
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
corsi
20:38
Кому и на кой черт надо столько ядер? А если и надо, то зачем весь этот зоопарк с недоядрами? Сколько площади занимают все эти E и LP ядра и где кроме как в синтетике от них будет польза? Вопрос ритор...
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:10
Интересно насколько больше они будут мешать, если у этих ядер нет доступа к L3?
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:08
Для двухплиточных Core Ultra 9 ядра считать надо так: 52 ядра разбиты на группы по '8+16+2' + '8+16+2', где LPE ядра будут отрезаны от доступа к общему L3 кэшу
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Любое Имя
19:03
И хододец
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Алексей
19:02
Так а причем тут машины? Если речь про режим.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Любое Имя
19:00
Лучше это бумажная книга , и не надо все эти электронные книги
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Любое Имя
18:58
Серьёзно,ерунда это все ips экран,а на смартфоне сколько часов пялиться ?
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир Татаренков
18:42
Судя по росту цен на оперативку, в том числе и DDR4, тем у кого ПК новее 2018 года (то есть, почти наверняка, с более чем 4 физическими ядрами) менять их на новые нет никакого смысла - достаточно толь...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
komatoz2000
18:40
лично у меня на 10 за последние лет 5 накопилось много нужных прог, котороые при перезде на 11 винду не переносятся автоматом... поэтому сижу на 10, как тут писали, путем не сложных манипуляций получ...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
