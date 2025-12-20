Остановка может быть временной и ожидается в ближайшие дни

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ считается на Западе лучшим выбором в ценовой категории не выше $450, наряду с Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. В ноябре появлялась информация, согласно которой Nvidia может намного урезать объём поставок этой карты из-за дефицита памяти GDDR7. Теперь Board Channels сообщает, что Nvidia может временно полностью остановить производство этой карты уже в ближайшие дни.

RTX 5060 Ti существует в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Nvidia неоднократно критиковали за выпуск карт с 8 ГБ памяти, называя этот объём недостаточным для современных игр, но в новых реалиях аппетиты приходится уменьшать. Компания может продолжить выпускать эту карту только с 8 ГБ памяти, а сэкономленную память использовать в картах RTX 5070.

Модели RTX 5070 и RTX 5070 Ti имеют 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти соответственно. Это наиболее важный для Nvidia ценовой диапазон, где конкурентами её карт являются Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Карты AMD имеют 16 ГБ видеопамяти, поэтому Nvidia не хочет давать слабину именно здесь. В целом объём производства всех видеокарт серии RTX 50 будет уменьшен.