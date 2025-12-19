Битва за память среди производителей разгорается всё сильнее

Практически каждая крупная производящая электронику компания стремится запастись памятью DRAM. Крупные компании заключают долгосрочные соглашения с производителями вроде SK hynix и Samsung, а небольшим приходится искать обходные пути для удовлетворения спроса. В том числе не всегда честные. Например, подкупать сотрудников Samsung, о чём пишет издание DigiTimes.

Сообщается, что дистрибьюторы на Тайване платили «откаты» сотрудникам Samsung за обеспечение поставок памяти. Это заставило южнокорейского производителя начать расследование и принимать меры в отношении своего персонала.

Samsung сейчас проводит опросы сотрудников в штаб-квартире на Тайване. Очевидно, что в компании серьёзно относятся к этому делу, стремясь обеспечить стабильность цепочки поставок памяти на фоне дефицита невиданных масштабов.

Несколькими неделями ранее сообщалось, что Samsung отклонила запрос на поставку DRAM собственному мобильному подразделению, сославшись на нехватку мощностей. На этом фоне неудивительно, что к сторонним заказчикам и своим сотрудникам, особенно не гнушающимся нечестными методами, компания относится не менее строго.