Смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства будут дорожать в России и по всему миру в связи с ростом стоимости комплектующих

Известный аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью журналистам Общественной службы новостей (ОСН) поделился своим видением относительно будущего отечественного рынка электроники. К настоящему моменту в связи с подорожанием памяти стоимость ноутбуков в российских розничных магазинах выросла в среднем на 10%. Нежелание купить необходимый ноутбук сейчас может дорого обойтись в недалёком будущем, поскольку цены продолжат своё движение вверх.

Оперативная память является главным драйвером этого роста. Разработчики крупных дата-центров, на основе которых работают приложения искусственного интеллекта, в ближайшие годы свои аппетиты снижать не собираются, а страдают от этого в первую очередь покупатели устройств для персональных нужд.

Поскольку память является компонентом многих устройств и компьютерных комплектующих, включая видеокарты, жёсткие диски и другие накопители, рост цен был неизбежным.

По словам Муртазина, стоившие около 20 000 рублей ноутбуки в настоящее время приходится покупать примерно за 26 000 рублей. После Нового года ценник может быть уже 30 000 рублей и даже больше.