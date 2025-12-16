Высокопроизводительный чип серии Gorgon Point не демонстрирует значительного прироста производительности

Упоминания процессоров AMD Strix Point Refresh (Gorgon Point) прежде появлялись либо в драйверах чипсетов, либо на платформах вроде Crossmark. Теперь этот список пополнил популярный бенчмарк Geekbench, где протестировали Ryzen AI 9 465, выходящий на замену модели Ryzen AI 9 365 Strix Point.

Новинка сохранила прежнюю конфигурацию ядер, но получила улучшенные возможности искусственного интеллекта за счёт более мощного блока NPU. Ryzen AI 9 465 имеет 10 ядер и 20 потоков, частоту в режиме Boost до 5 ГГц и интегрированную графику Radeon 880M, как и у предшественника. Неудивительно, что в Geekbench процессор показывает примерно ту же производительность, что и Ryzen AI 9 365, а именно 2780 баллов в одноядерном и 12001 балл в многоядерном тестах.

Анонс серии процессоров Ryzen AI 400 ожидается на выставке CES 2026 в качестве конкурента для чипов Intel Panther Lake. Здесь будет минимум семь моделей против трёх в серии Strix Point (или шести, если считать Krackan Point).