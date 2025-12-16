Новая игра может появиться спустя пять лет после Dead Island 2

Несколько месяцев назад студия Dambuster Studios и издатель Deep Silver подтвердили существование видеоигры Dead Island 3, сказав о достижении отметки в 20 млн геймеров во второй части. Сюда вошли подписчики и даже получатели бесплатной версии во время раздачи в магазине Epic Games Store в начале года.

Интернет-аналитик Timur222 обнаружил в финансовых отчётах Dambuster Studios, что британская студия планирует выпустить Dead Island 3 в первом или втором квартале 2028 года. В документе сказано, что Dambuster Studios является разработчиком видеоигр класса AAA из Ноттингема с численностью персонала 194 человека (по состоянию на март 2025 года). 93% из них работают в отделе разработки, а остальные — в управлении студией и административной поддержке.

После релиза Dead Island 2 Ultimate Edition в октябре 2024 года разработчики сосредоточили основное внимание на Dead Island 3. Когда будут завершены версии Dead Island 2 для сервиса Amazon Luna и Mac, команда контроля качества Dambuster также будет работать над Dead Island 3. Игра сейчас находится на ранней стадии разработки, дизайн функций, персонажей, мира и сюжета продвигается быстрыми темпами.

Поскольку Dead Island 2 выпустили 21 апреля 2023 года, между ней и новой игрой может пройти менее пяти лет.

На создание Dead Island 2 ушло много времени. Сначала её разработкой занималась компания Yager, показавшая играбельную демоверсию на мероприятии Gamescom 2014. Издатель был недоволен направлением разработки проекта и отстранил Yager от работы. В марте 2016 года стало известно, что разработку игры берёт на себя студия Sumo Digital. Три с половиной года спустя разработка игры была передана Dambuster Studios.

Из-за таких частых смен разработчиков возникли сомнения в качестве финальной игры, но Dambuster Studios смогла создать увлекательный игровой процесс. Это убедило Deep Silver поручить ей создание Dead Island 3.