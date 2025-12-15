Вторничные патчи за декабрь 2025 года добавили проблем администраторам Windows

Microsoft на прошлой неделе представила ежемесячные обновления Patch Tuesday для поддерживаемых операционных систем. Windows 11 получила ряд патчей, а Windows 10 довольствовалась обновлением безопасности, поскольку период получения обычных обновлений для неё истёк. Это не помешало Microsoft сломать один из компонентов Windows 10 и более старых версий Windows Server.

Панель мониторинга состояния выпусков Windows показывает, что функциональность очередей сообщений (MSMQ) перестала работать в Windows 10, Windows Server 2019 и Windows Server 2016 после установки обновления KB5071546. Затронутые пользователи столкнутся со следующими ошибками:

MSMQ представляет собой необязательный компонент Windows. Он позволяет различным приложениям взаимодействовать с другими сетями и системами даже в автономном режиме. Это делается отправкой сообщений, которые помещаются в очередь, после чего принимающие приложения считывают сообщения из очереди, получив доступ к сети. Компонент используется как в синхронных, так и в асинхронных средах.

Microsoft рассказала, что сбой вызван изменениями в модели безопасности и разрешениях NTFS для папки C:\Windows\System32\MSMQ\storage. Теперь пользователям требуется доступ на запись в эту папку. Сейчас такой доступ есть только у администраторов. Microsoft продолжает исследовать проблему и скоро должна найти решение.