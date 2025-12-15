Сайт Конференция
Строительная площадка в Помпеях рассказала о производстве бетона в древнем Риме
Мелкие известковые обломки при взаимодействии с водой затягивали трещины в бетоне

За возможность изучать древнеримские сооружения возрастом в пару тысяч лет следует благодарить свойства бетона тех времён. По этой причине он сам привлекает к себе внимание исследователей.

Проведённое специалистами из Массачусетского технологического института (MIT) и опубликованное в журнале Nature Communications исследование проливает свет на римский бетон и строительные технологии. За основу были взяты данные, найденные в частично построенных помещениях в Помпеях. Строительная площадка была заброшена рабочими после извержения Везувия в 79 году н.э. О её находке сообщалось в начале 2024 года.

Строители ремонтировали дом посреди города, когда произошло извержение Везувия. Удалось найти черепицу и амфоры, которые использовались для транспортировки строительных материалов. Также найдены свидетельства предварительной подготовки сухих материалов перед их смешиванием для получения бетона.

Исследователи изучили химический состав материалов и определили ключевые элементы. В их число вошли чрезвычайно мелкие кусочки негашеной извести (оксида кальция). Рабочие смешивали сухую известь с вулканическим пеплом. При добавлении воды химическая реакция выделяла тепло. Результатом становился непохожий на современный бетон.

Добавление воды к негашеной извести образует гашеную известь, а также выделяет тепло. В гашеной извести нашли крошечные нерастворённые «известковые обломки», которые сохраняли реактивные свойства негашеной извести. Если в бетоне образуются трещины, известковые обломки взаимодействуют с водой, затягивая трещину. Можно сказать, что этот бетон был самовосстанавливающийся.

Насколько широко был распространён этот метод в Древнем Риме, неизвестно. Для ответа на этот и другие вопросы необходимо выяснить, насколько часто встречаются известковые обломки в римском бетоне, и найти, в каких зданиях римский бетон самовосстанавливался.

#строительство #истории #древний рим
Источник: livescience.com
