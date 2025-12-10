Появилось изображение с частью спецификаций устройства для американского оператора Verizon

Инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение характеристик будущего смартфона Google Pixel 10a у оператора мобильной связи Verizon. Перечень этих характеристик весьма мало отличается от выпущенного в первой половине нынешнего года Pixel 9a.

Следующая модель серии A получит дисплей pOLED с диагональю около 6,3 дюйма и разрешением 1080p. У него будет основная камера с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.7 и сверхширокоугольная 13 Мп с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120˚. Внутри находится хранилище объёмом 128 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 5100 мАч. Поддерживаются сотовые сети 5G, а модель процессора Tensor не указана.

Эта утечка вместе с ранее опубликованными изображениями говорит о минимальных изменениях. Во многих утечках утверждалось, что и процессор не изменится, то есть это снова будет Tensor G4 (а не более мощный G5 производства TSMC из Pixel 10). Изображения показали также более тонкие рамки вокруг корпуса.

Пока неизвестно, когда именно Google анонсирует Pixel 10a и начнёт продавать их. Предположительно, это случится будущей весной.