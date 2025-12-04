Убийство Чарли Кирка привлекло больше всего внимания

Как и многие другие, компания Google в декабре подводит итоги уходящего года, в том числе рассказывая о наиболее популярных поисковых запросах. Глядя на мировые списки поисковых запросов и запросы в США, можно сделать вывод о том, что ИИ стал частью повседневной жизни и что политика продолжает оставаться в центре внимания.

Глобальный рейтинг возглавляет Gemini, также в десятку входит DeepSeek. В США популярны запросы AI action figure, AI Barbie и AI Ghostface, показывающие развлекательную направленность использования генеративного ИИ.

Среди новостных событий наибольший интерес вызвало убийство Чарли Кирка в США. За новостями заставляли следить такие события, как ситуация в Иране, пожары в Лос-Анджелесе, приостановка работы правительства США и избрание Папы Льва XIV. Стихийные бедствия вроде урагана «Мелисса» и землетрясения на Камчатке также привели к увеличению числа поисковых запросов.

Много внимания в поиске уделяли развлечениям. Во всём мире чаще всего искали фильмы «Анора» и «Супермен», а в США самым популярным фильмом стал «Кей-поп-охотницы на демонов». В мире спорта клубный чемпионат мира ФИФА стал самым популярным событием в мире.