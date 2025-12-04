Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google рассказала о самых популярных поисковых запросах 2025 года
Убийство Чарли Кирка привлекло больше всего внимания

Как и многие другие, компания Google в декабре подводит итоги уходящего года, в том числе рассказывая о наиболее популярных поисковых запросах. Глядя на мировые списки поисковых запросов и запросы в США, можно сделать вывод о том, что ИИ стал частью повседневной жизни и что политика продолжает оставаться в центре внимания.

Глобальный рейтинг возглавляет Gemini, также в десятку входит DeepSeek. В США популярны запросы AI action figure, AI Barbie и AI Ghostface, показывающие развлекательную направленность использования генеративного ИИ.

Среди новостных событий наибольший интерес вызвало убийство Чарли Кирка в США. За новостями заставляли следить такие события, как ситуация в Иране, пожары в Лос-Анджелесе, приостановка работы правительства США и избрание Папы Льва XIV. Стихийные бедствия вроде урагана «Мелисса» и землетрясения на Камчатке также привели к увеличению числа поисковых запросов.

Много внимания в поиске уделяли развлечениям. Во всём мире чаще всего искали фильмы «Анора» и «Супермен», а в США самым популярным фильмом стал «Кей-поп-охотницы на демонов». В мире спорта клубный чемпионат мира ФИФА стал самым популярным событием в мире.

#google
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
Новые модели готовых ПК и ноутбуков будут минимум на 20% дороже из-за бума ИИ
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
2
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Неофициальное видео демонстрирует новый UEFI от GIGABYTE с улучшенным интерфейсом и мониторингом
+
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
5
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
8
MWM: КНДР существенно повысила боевые возможности штурмовиков Су-25 в ходе модернизации
+
Инсайдеры сообщают о грядущем повышении цен на видеокарты AMD и Nvidia
1

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
22
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
5
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
16:48
Не знаешь, так бы и сказал, а хамить все умеют. Тебя видимо для этого папа с мамой родили?
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
swr5
16:43
Спросите папу и маму зачем они вас родили? Чтобы издеваться над вами?
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
K0nst4nt1n
16:41
Самое время вспомнить что есть же ещё и DDR3 и относительно быстрые процы не совсем свежих поколений под неё (фуфыкс тот же). И кстати в том же ситилинке на прошлой неделе неожиданно увидел в наличии ...
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
Кот Шрёдингера
16:30
Она и есть надувная, шведы в очередной раз недалёких литовцев надули.
Литва заказывает третью батарею системы ПВО MSHORAD
Кот Шрёдингера
16:29
А сколько из 148 миллиардов реально попало в Афган?
США потеряли $148 млрд на восстановлении Афганистана
Кот Шрёдингера
16:27
пока полностью ЕС в гроб себя не загонит, не успокоится
ЕС планирует отказаться от российского газа к 2027 году
Giant_calmar
16:25
Не больше, чем в Государственной думе.
Роскомнадзор сообщил о блокировке сервиса Facetime на территории России
Кот Шрёдингера
16:22
Chrome это не браузер
Хакеры ShadyPanda заразили 4 млн компьютеров вредоносным ПО через расширения для Chrome
dmitry07
16:07
Судиться будут?
ЕС планирует отказаться от российского газа к 2027 году
linux4ever
15:59
Действительно, линукса это же не коснулось: https://en.wikipedia.org/wiki/SCO%E2%80%93Linux_disputes
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter