Встраиваемые процессоры AMD EPYC 9006 Venice получат до 96 ядер Zen 6 и PCIe Gen6
Также подтверждено грядущее появление семейств процессоров AMD EPYC Embedded 2005 Fire Range и Annapurna

Компания AMD готовится к релизу ряда встраиваемых процессоров под брендом EPYC. Последняя на данный момент линейка процессоров 4005 основана на чипах Granite Ridge Zen 5 и предлагает до 16 вычислительных ядер с поддержкой интерфейса PCIe Gen5. Также у AMD есть высокопроизводительная серия встраиваемых процессоров Genoa с 192 ядрами Zen 5 и до 512 МБ кэш-памяти 3-го уровня со 128 линиями PCIe Gen5.

Сейчас AMD разрабатывает ещё несколько линеек процессоров, сообщает инсайдер InstLatX64. По его сведениям, появится три новых семейства: EPYC Embedded Venice, Embedded 4005 Series и EPYC Embedded Annapurna, ориентированные на разные сегменты рынка.

Линейка процессоров AMD EPYC Embedded войдёт в состав семейства Venice. Здесь же есть серверные процессоры и чипы для дата-центров на архитектуре нового поколения Zen 6. Venice получат до 256 ядер на техпроцессе TSMC 2 нм, а EPYC Embedded Venice предложат до 96 ядер Zen 6 с поддержкой PCIe Gen6 и DDR5/MRDIMM. Эта линейка относится к серии EPYC Embedded 9006.

Далее следует серия процессоров AMD EPYC Embedded Fire Range для платформ средней категории. Здесь будет до 16 ядер Zen 5, PCIe Gen5, DDR5-5600, а также те же кристаллы, что и семейства мобильных процессоров Ryzen 9000HX. Данные чипы предназначены для сетевых решений, систем хранения данных и промышленных решений.

Что касается EPYC Embedded Annapurna, это высокоинтегрированные процессоры x86, которые обладают лучшими показателями производительности на ватт и на доллар. Это делает их идеальными для использования в коммутаторах начального уровня, маршрутизаторах, системах безопасности, бытовой технике и оптических транспортных системах. AMD пока не сообщает подробностей об архитектуре этих чипов.

Компания может представить эти платформы следующего поколения EPYC Embedded в течение 2026–2027 годов.

#amd #процессоры #epyc
Источник: wccftech.com
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

