Линейка Nvidia RTX 50 не смогла достичь такого показателя за рассматриваемый период

На прошлой неделе появлялась статистика, согласно которой видеокарта AMD RX 9070 XT продавалась почти так же хорошо, как все представители линейки Nvidia RTX 50 вместе взятые. Новая статистика показала, что карта AMD продавалась ещё лучше и сумела опередить всех конкурентов. RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4 уже некоторое время является лидером продаж в большинстве магазинов, в том числе у популярного немецкого ритейлера Mindfactory.

За последнюю неделю Nvidia продала 940 видеокарт вообще, а Radeon RX 9070 XT купили 1015 раз. Совокупные продажи видеокарт AMD приблизились к отметке в 2000 устройств.

Статистика Mindfactory за неделю выглядит так:

Второй по популярности видеокартой осталась Radeon RX 9060 XT, в первую очередь с объёмом видеопамяти 16 ГБ. У Nvidia в серии RTX 50 лучше всего продаётся RTX 5070 Ti. Более дорогая RTX 5080 занимает второе место по популярности при цене около 1100–1300 евро. GeForce RTX 5070 опустилась на четвёртое место в списке самых продаваемых видеокарт RTX 50.

RTX 5080 и RTX 5060 Ti 16 ГБ купили 210 и 160 раз соответственно. На RTX 5090 нашлось только 35 покупателей, а RX 9070 купили 40 раз. Radeon RX 7600 и RX 7900 XTX на архитектуре RDNA 3 продаются лучше, чем RX 9070. У карт Intel Arc B580 уступила по продажам Arc A770 и Arc A380.

AMD занимает первое место по продажам видеокарт на Mindfactory с долей почти 66%. По доходам Nvidia уступает не так сильно, поскольку средняя цена её карт составляет 733 евро против 527 евро у видеокарт AMD.

