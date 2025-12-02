Gemini 3 Pro и Nano Banana Pro стали доступны в 120 странах

Компания Google сделала режим ИИ более доступным благодаря новому дизайну. Раньше при разворачивании в поиске сводок ИИ и прокрутке вниз показывалась надпись «Погрузиться глубже в режим ИИ». Теперь Google тестирует на мобильных устройствах дизайн, в котором нажатие кнопки «Показать больше» в сводках ИИ автоматически открывает режим ИИ. Внизу отображается панель «Спросить что угодно», позволяющая задать уточняющие вопросы.

Google рассказала, что цель этого изменения состоит в том, чтобы «не приходилось думать, где и как задать свой вопрос». Сводка ИИ описывается как «полезная отправная точка». Функция доступна пользователям по всему миру, хотя в начале декабря она работает не во всех учётных записях.

Другая связанная с искусственным интеллектом Google новость рассказывает о том, что после запуска в США модели Gemini 3 Pro и Nano Banana Pro в Поиске Google появятся «почти в 120 странах и территориях на английском языке», начиная с понедельника. Это пока относится только к пользователям тарифных планов Google AI Pro и AI Ultra. Подписчики могут воспользоваться раскрывающимся меню в левом верхнем углу, выбрав «Thinking with 3 Pro». Gemini 3 Pro умеет генерировать соответствующие запросу интерфейсы, такие как «динамические визуальные макеты, интерактивные инструменты и пользовательские симуляции».

Пользователям Nano Banana Pro следует проверить, что они работают с версией Gemini 3 Pro. Нажав на значок «плюс» в меню, можно будет создать изображение.