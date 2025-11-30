Чип на основе архитектуры Imagination DXD работает с 12 ГБ видеопамяти и поддерживает трассировку лучей и Super-Res

Китайская компания Xiang Dixian представила видеокарту Fuxi A0. Это произошло на выставке ICCAD Expo в китайском городе Чэнду. Карта основана на графическом процессоре DXD нового поколения от Imagination Technologies.

Эта архитектура является наиболее близкой к стандартной архитектуре для настольных ПК и уже используется китайскими производителями видеокарт, такими как Innosilicon. Xiang Dixian представила собственную версию Imagination GPU IP на основе техпроцесса 5 нм.

У карт Fuxi ожидается вычислительная мощность до 160 TFLOPS и объём памяти 12 ГБ. Видеокарта имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Печатная плата может иметь 4 слота для памяти DRAM.

Серия Fuxi будет представлена в двух модификациях: A0 и B0. В Fuxi A0 обещана производительность уровня зарубежных видеокарт, без уточнения, каких именно. Она поддерживает такие функции, как трассировка лучей и масштабирование с высоким разрешением. A0 ориентирована на рендеринг и игры, в то время как вариант B0 будет сочетать графический процессор с нейросетевым процессором (NPU) с поддержкой вычислений FP8.

Производитель пообещал, что модель A0 способна обеспечить высокую частоту кадров в игре Black Myth: Wukong. На стенде была представлена демоверсия сцены с трассировкой лучей, где карта выдавала среднюю частоту кадров около 35 FPS.

Релиз новых карт ожидается в 2026 году, а в ближайшее время стартует их массовое производство.