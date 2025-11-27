Рост цен памяти и накопителей продолжает делать дороже все компьютерные устройства

Компания OneXPlayer, известная как производитель портативных устройств и внешних видеокарт, в четверг в X/Twitter объявила о повышении цен на свою последнюю портативную игровую консоль OneXFly APEX. Причина на это у неё та же, что и у всех прочих производителей, а именно рост стоимости памяти DRAM и накопителей. Можно ждать, что очень скоро цены поднимутся и на портативные устройства и ПК других производителей.

В связи с истощением запасов памяти и SSD-накопителей, а также продолжающимся ростом стоимости компонентов, цена APEX на Indiegogo будет скорректирована в течение 96 часов. Может потребоваться и повторная корректировка цены, если рыночные условия продолжат меняться.

Это повышение цен относится ко всем существующим конфигурациям APEX, версиям с воздушным и жидкостным охлаждением.

APEX представляет собой единственную портативную консоль на процессоре Ryzen AI Max+ 395 с жидкостным охлаждением. Её цена начиналась от $1459. Стандартная версия была выпущена по цене $1399, но теперь эти числа станут $1659 и $1599. OneXPlayer дала желающим 96 часов на покупку портативной консоли по старой цене.

APEX обладает 8-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и конфигурациями ОЗУ/хранилища до 128 ГБ/2 ТБ.