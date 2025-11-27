Сайт Конференция
Массачусетский технологический институт: агентный ИИ может заменить 11% рабочей силы США
Исследователи проанализировали 151 млн работающих людей в США с учётом их навыков и других факторов

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) и Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) разработала способ моделирования потенциального влияния ИИ на рабочие места в США. Результатом стал индекс «Айсберг», цифровой двойник национального рынка труда.

Проект «Айсберг» был запущен для моделирования управляемой ИИ рабочей силы, наряду с более чем 151 млн работников-людей. В «песочнице» используется мощная суперкомпьютерная инфраструктура ORNL. Это позволяет оценить потенциал технологий ИИ для замены реальных рабочих мест.

Исследование показывает, что теоретически рабочая сила с применением ИИ уже сейчас может охватывать 11,7% рынка труда США. Это может повлиять на зарплату в размере $1,2 трлн в сфере финансов, здравоохранения и профессиональных услуг.

Работников анализировали с учётом их навыков, задач и местоположения. В ходе моделирования было выявлено более 32000 профессиональных навыков в 923 профессиях в 3000 округах. Исследователи оценили способность агентов ИИ выполнять те же навыки и заниматься теми же профессиями.

Сами авторы признают, что индекс «Айсберг» не может точно предсказать, как будет меняться рынок труда. Это не помешало им сотрудничать с государственными органами власти для проведения проактивного моделирования влияния агентного ИИ. Местные органы власти давали данные о рабочей силе для моделирования, а исследователи указывали на переквалификацию, которая может потребоваться работникам в ближайшем будущем.

Индекс «Айсберг» якобы может описывать замещение рабочих мест, связанных с человеческим фактором, в конкретном округе, вплоть до отдельных кварталов. Проект моделирует рынок труда во всех 50 штатах США.

Исследователи надеются, что их работа позволит заранее информировать политиков об инвестициях, необходимых для программ обучения или планов развития инфраструктуры, прежде чем начинать выделять на них деньги. Пока же прогнозы относительно ИИ на рынке труда считаются не более точными, чем точность ответов на вопросы в чат-ботах.

#искусственный интеллект
Источник: techspot.com
