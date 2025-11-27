Сайт Конференция
Новый Mercedes-Benz CLA с 800-вольтовой электрической архитектурой в США будет стоить менее $50000
Официально представить его компания планирует в декабре

Автопроизводители в последнее время активно отказываются от полностью электрических автомобилей. Mercedes же готовится к выпуску нескольких моделей, включая новые Mercedes GLC и CLA. Уже известно, что стоимость компактного седана Mercedes-Benz CLA в США не превысит отметки в $50000.

Комплектация
Запас хода EPA Мощность Крутящий момент Максимальный запас хода Цена
CLA 250+ (RWD)
 602 км
 268 л.с.
 335 Нм
 До 602 км
 $47250
CLA 350 4MATIC (AWD)
 502 км
 349 л.с.
 515 Нм
 До 502 км
 $49800


Начальная версия электромобиля стала обладателем системы Mercedes MBUX. Это означает идентификацию профиля по лицу, панорамную стеклянную крышу, подогрев передних сидений с функцией памяти. Обладатели этого автомобиля получат также мощные светодиодные фары и внушительный список функций безопасности и помощи водителю. Удобство призвана обеспечить четырёхпозиционная электрорегулировка поясничной опоры с функцией памяти и подогрев рулевого колеса. Базовая модель получила выступающие дверные ручки, а более дорогие комплектации оборудованы ручками с электроприводом вровень с поверхностью. У всех моделей установлена новая решётка радиатора со 142 индивидуально подсвечивающимися звёздами.

В комплектации Exclusive доступна система бесключевого доступа, система помощи при парковке, двухзонный климат-контроль, 64-цветная подсветка салона, беспроводная зарядка для телефона и подлокотник на задних сиденьях с подстаканниками. Комплектация Pinnacle вдобавок к этому даёт большой экран MBUX Superscreen, систему помощи при парковке на 360°, систему цифрового ключа, интеллектуальную светодиодную систему освещения, проекционный дисплей, электропривод багажника и подсветку дверных панелей.

В состав экрана Superscreen вошли 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 14-дюймовый центральный дисплей и другой 14-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Ожидается, что комплектация Exclusive обойдётся покупателям в $2250, а Pinnacle в $5850.

Дополнительно можно будет заказать систему объёмного звучания Burmester 3D Surround Sound с 16 динамиками мощностью 850 Вт. Даётся выбор между 17-, 18- и 19-дюймовыми колёсными дисками.

Новый CLA оснащён новой 800-вольтовой электрической архитектурой с быстрой зарядкой постоянным током мощностью до 320 кВт, возможностью повысить запас хода на 160 км за пять минут и до 322 км за 10 минут. Mercedes обещает релиз этого электромобиля в декабре.

#автомобили #электромобили #mercedes-benz
Источник: carbuzz.com
