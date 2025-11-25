Японская TSK Corporation поможет снизить себестоимость производства и сделать его более экологически чистым

Лидирующая на рынке производителей OLED компания Samsung готовится к началу производства панелей, которые станут ярче и при этом дешевле существующих. Для этого она воспользуется помощью японской TSK Corporation.

TSK Corporation рассказала о совместной с Samsung Display работе над созданием синих OLED-материалов следующего поколения с применением железных катализаторов. Патент на эту технологию принадлежит TSK.

Производные железа придут на смену палладию, дорогому и труднодоступному. С его поставками из России или Южной Африки сейчас могут быть проблемы политического характера, а также с ним связаны опасения по поводу загрязнения окружающей среды.

TSK рассказала о создании альтернативного химического процесса, который оказался более экологичным и простым. Синие излучающие элементы OLED имеют повышенную эффективность и срок службы.

Улучшенные панели могут найти применение в составе смартфонов, планшетов, телевизоров и прочих устройств, но сроки их появления там пока неизвестны.