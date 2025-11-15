Футбольный симулятор потеснил с первого места Battlefield 6 и показал лучший старт в истории еженедельных продаж

Опубликован отчёт The Game Business за 2-9 ноября, показавший десятку лучших видеоигр в Европе по количеству проданных копий и по заработку. Лидером прошлых недель был многопользовательский шутер Battlefield 6, но теперь наступило время любителей футбола. После двухлетнего ожидания вместо привычного одного года виртуальные тренеры бросились покупать Football Manager 26.

После отмены Football Manager 25 для SEGA и Sports Interactive успех Football Manager 26 стал крайне важен, и пока дела идут неплохо. По данным The Game Business, это самый успешный релиз игры с начала периода наблюдений в 2017 году.

Правда, дальше продажи могут быть не столь хорошими. Football Manager 26 не показался игрокам удачным, поскольку на странице игры в Steam отзывы были «в основном отрицательные».

Несмотря на падение, Battlefield 6 остался в тройке лидеров, занимая второе место по доходу и по количеству проданных копий. Третий снова футбол в лице игры EA Sports FC 26, которая находится в лидерах не первую неделю. За ней идёт Pokémon Legends Z-A и Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, занявшие четвёртое и пятое места по числу продаж, а по доходу они располагаются в обратном порядке.

Среди других популярных игр в десятке Ghost of Yotei, занявшую восьмое место по количеству проданных копий и шестое по доходу, и Kingdom Come: Deliverance 2. Эта игра заняла девятое место по количеству проданных копий и седьмое по доходу.

Ghost of Yotei продолжает набирать обороты после полутора месяцев на рынке, а Kingdom Come: Deliverance 2 вернулась в десятку после выходных, когда игроки в Steam и на Xbox могли попробовать игру бесплатно и получить её по сниженной цене с сохранением прогресса. Это было связано с релизом третьего и последнего дополнения к игре, которое привлекло дополнительных игроков.