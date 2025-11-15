Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Football Manager 26 стал лучшей в Европе игрой по доходам и количеству продаж
Футбольный симулятор потеснил с первого места Battlefield 6 и показал лучший старт в истории еженедельных продаж

Опубликован отчёт The Game Business за 2-9 ноября, показавший десятку лучших видеоигр в Европе по количеству проданных копий и по заработку. Лидером прошлых недель был многопользовательский шутер Battlefield 6, но теперь наступило время любителей футбола. После двухлетнего ожидания вместо привычного одного года виртуальные тренеры бросились покупать Football Manager 26.

После отмены Football Manager 25 для SEGA и Sports Interactive успех Football Manager 26 стал крайне важен, и пока дела идут неплохо. По данным The Game Business, это самый успешный релиз игры с начала периода наблюдений в 2017 году.

Правда, дальше продажи могут быть не столь хорошими. Football Manager 26 не показался игрокам удачным, поскольку на странице игры в Steam отзывы были «в основном отрицательные».

Несмотря на падение, Battlefield 6 остался в тройке лидеров, занимая второе место по доходу и по количеству проданных копий. Третий снова футбол в лице игры EA Sports FC 26, которая находится в лидерах не первую неделю. За ней идёт Pokémon Legends Z-A и Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, занявшие четвёртое и пятое места по числу продаж, а по доходу они располагаются в обратном порядке.

Среди других популярных игр в десятке Ghost of Yotei, занявшую восьмое место по количеству проданных копий и шестое по доходу, и Kingdom Come: Deliverance 2. Эта игра заняла девятое место по количеству проданных копий и седьмое по доходу.

Ghost of Yotei продолжает набирать обороты после полутора месяцев на рынке, а Kingdom Come: Deliverance 2 вернулась в десятку после выходных, когда игроки в Steam и на Xbox могли попробовать игру бесплатно и получить её по сниженной цене с сохранением прогресса. Это было связано с релизом третьего и последнего дополнения к игре, которое привлекло дополнительных игроков.

#игры #battlefield #football manager
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
2
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
2
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
1
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
1

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
36
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
17
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
2
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
+

Сейчас обсуждают

Johan_WTF
13:59
Не нужно стучать ботинком по трибуне товарищ Хрущёв Через несколько лет его можно будет купить, а может быть даже принять в дар :)
Литва усилит контроль над транзитным участком в Калининградскую область
Алескандр Индустриевич
13:59
Я думаю что ты уо.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Johan_WTF
13:52
Дизайн напоминает HD4870
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Родион Вестов
13:40
- ".....Немного обескураживает экономичная комплектация, при том, что сам проектор ощущается как устройство премиум-класса. А именно – в комплекте нет пары «мизинчиковых» батареек........" - Все что ...
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
Дмитрий Патрушев
13:37
И с меньшим фпс в играх твоя десятка.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Сергей Анатолич
13:34
Я чо то не пойму как ихней бизнес работает. Израиль выпрашивает у США оружие для борьбы с Ираном и в то же время продаёт Греции своё оружие, коего у них, как я понимаю, с избытком. Как это? Хотя о чём...
Reuters: Греция ведёт переговоры с Израилем о приобретении РСЗО PULS
Overseer man
13:33
Windows 11 уже таковой и является. Поэтому вместо нее в дальнейшем лучше использовать Linux. Такие дистрибутивы как Nobara, Catchy OS, POP OS, Fedora.
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
Сергей Анатолич
13:28
Ну это естественно с точки зрения сша. Надо же им на ком то свою ядерную бомбу B61-12 испытать? Как уже много раз, сша лучше всего испытывает всю свою гадость на своих же сателлитах.🤣
Американский стратегический бомбардировщик был замечен над несколькими европейскими странами
RandomXP
13:25
Думаешь по этому производители видеокарт не выпускают карты, которые могут 4К в нативе с трассировкой пути в 120кс?
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
RandomXP
13:23
Да в общем то игры и сейчас можно так настроить, что бы они не жрали больше 8 гигов. Вот будет у тебя в игре опция настроек Стим Машин, которая будет еще и автоматом выбираться при запуске на этой сис...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter