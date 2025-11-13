Падение прибыли в результате тарифов и снижения спроса на электромобили заставляет компанию делать ставку на гибриды и подключаемые гибриды

В ходе недавнего финансового отчёта по итогам 3-го квартала 2025 года генеральный директор Subaru Ацуши Осаки сообщил, что автопроизводитель начнёт пересматривать темпы и сроки «полномасштабных инвестиций в массовое производство электромобилей» (снова). Из выделенных ранее $9,8 млрд до 2030 года компания уже потратила около $1,9 млрд на реализацию партнёрства по совместному использованию электромобилей с Toyota. Её кроссоверы bZ, bZ Woodland и C-HR имеют общую основу с моделями Solterra, Trailseeker и Uncharted. Эти электромобили и ещё одна неназванная модель не будут затронуты изменением планов относительно электромобилей.

Зато будущее четырёх электромобилей, которые Subaru планировала разработать самостоятельно, выглядит неопределённым. Эти независимые разработки должны были появиться в продаже в 2028 году, принеся полную электрификацию в сегменты кей-каров и субкомпактных автомобилей. Теперь на фоне снижения спроса на электромобили и сложной ситуации с тарифами японский автопроизводитель хочет сократить расходы и повысить рентабельность. Subaru ожидает за 2025 финансовый год чистую прибыль в размере $1,03 млрд, что на 50% меньше показателя годичной давности. Значительный вклад в этот спад внесли пошлины США на импортные товары.

Благодаря высокому спросу на новые гибридные Forester и Crosstrek автопроизводитель рассмотрит возможность добавления в свою линейку новых автомобилей с бензиново-электрическим двигателем. Следующим таким автомобилем может стать самый продаваемый Outback. Не исключено, что Subaru предложит подключаемые гибриды с увеличенным запасом хода. Для этого у неё есть патент на турбогенератор, о котором стало известно несколько месяцев назад. Такие автомобили способны проехать 160 км и более на заряде аккумулятора, после чего в дело вступает двигатель внутреннего сгорания, заряжая аккумулятор на ходу.

Могут быть представлены и более традиционные подключаемые гибриды. Последним таким был Subaru Crosstrek предыдущего поколения, который имел запас хода на электротяге 27 км благодаря занимавшему много места аккумулятору. Современные технологии могут дать таким автомобилям больше свободного пространства и повышенную энергоэффективность.