Складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold появится на прилавках магазинов 5 декабря
Для начала Samsung выпустит не более 30 000 аппаратов стоимостью примерно $2 000

Компания Samsung провела ограниченную презентацию складывающегося втрое смартфона Galaxy Z TriFold на выставке «K-Tech Showcase» 28 октября в южнокорейском городе Кёнджу. Посетители могли рассмотреть это устройство сквозь стеклянную панель.

После этого поступления аппарата в продажу ждать долго не придётся. Корейские СМИ сообщают, что Samsung выпустит Galaxy Z TriFold уже 5 декабря.

Согласно недавнему посту в южнокорейском издании The Elec, Samsung подойдёт к релизу Galaxy Z TriFold крайне осторожно. Имеющихся компонентов хватит на сборку 20 000–30 000 аппаратов, хотя летом речь шла только о 10 000 устройствах. Для сравнения, считающийся провальным тонкий смартфон Galaxy S25 Edge сумел обеспечить объём продаж в 650 000 устройств только за первый месяц. С другой стороны, при цене Galaxy Z TriFold около $2 000 рассчитывать на очереди в магазинах не приходится.

В целом на рынке складных устройств амбиции Samsung остаются большими. Компания хочет в следующем году продать 6,7 млн аппаратов Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Samsung увеличила целевой показатель продаж Fold 8 и Flip 8 примерно на 10% по сравнению с моделями нынешнего года. Разработчики стремятся уменьшить толщину и вес Flip 8 более чем на 10%, сделав его около 12 мм в сложенном виде и весом около 169 г.

Galaxy Z TriFold обладает 10-дюймовым внутренним экраном OLED вместо 8-дюймового у Galaxy Fold 7 и 6,5-дюймовым внешним дисплеем с относительно толстыми рамками. Сзади у него три камеры: основная 200 Мп с 100-кратным зумом, сверхширокоугольная 12 Мп и телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Три аккумулятора могут оказаться кремниево-углеродными с общей ёмкостью более 5 000 мАч. Всё это и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 находятся внутри титанового корпуса.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter