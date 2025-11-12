Сайт Конференция
SK hynix объединяет DRAM и NAND в одном корпусе для увеличения скорости работы ИИ
Новая технология упаковки скоро может быть реализована на практике

Южнокорейские СМИ сообщают, что местная компания SK hynix работает над новым типом памяти для ускорения локальных рабочих нагрузок. Память с высокой пропускной способностью объединяет компоненты мобильной DRAM и флеш-памяти NAND в портативных вычислительных устройствах.

Память HBS разработана для обеспечения более высокой производительности в ИИ-задачах на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Новые чипы могут содержать до 16 слоёв памяти DRAM и NAND, соединённых между собой благодаря технологии Vertical Wire Fan-Out (VFO).

SK hynix впервые реализовала DRAM-память на базе VFO в устройстве Apple Vision Pro. Компания представила VFO в 2023 году. Конструкция HBS сложнее, поскольку в неё вошли чипы NAND. Суть технологии состоит в том, что слои кристалла соединены вертикальными, а не изогнутыми проводниками. Это в 4,6 раза сокращает необходимое для передачи электронов между слоями пространство. В результате SK hynix обещает рост энергоэффективности на 4,9%, рассеивание тепла — на 1,4%, а корпус станет на 27% тоньше, чем у традиционных чипов.

В отличие от технологии HBF, которую SK hynix разрабатывает совместно с SanDisk, HBS не требует соединений Through-Silicon Via (TSV). Это должно привести к повышению процента выпуска годных изделий и снижению производственных затрат, став основой более широкого внедрения технологии.

Ожидается, что новая конструкция DRAM+NAND будет интегрирована прямо в процессоры устройств. Внедрение технологии запланировано на 2029–2031 годы. Пока же компания испытывает трудности с удовлетворением спроса на чипы памяти на 2026 год.

Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

Иван Звягинцев
12:46
Там чипов не хватало, чтобы объединить их в кластер. Сами чипы то не новые. Но я это говорю с стратегической позиции своего дивана ( в руках держал, тестировал, пытался поднять что-то вменяемое) А воо...
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
Windmark_
12:44
Да всё они выдерживают . Вот кривые оболочки андроида бОльшая это беда .
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
ИСКАНДЕР
12:41
Тем временем на Земле, планете с богатейшими запасами нефти и газа, энергетических и других ресурсов, в очередной раз все подорожало, и дорожает с завидной регулярностью! )))
Австралия начала предоставлять бесплатную электроэнергию 14 миллионам жителей на 3 часа ежедневно
Sergey Yakovlev
12:41
Думаю очень скоро вливания Фед бабосов закончатся, и уйдут в историю эти разговоры ни о чем. Линукс в нашей стране, это нае.. Ово мега масштаба. Это уже начинают понимать сверху.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
[IRanPast]
12:38
Им эту хрень оранжевую до сих пор выдают ))) А знак расположен на "поле дураков", так это место называется у полярников
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
Сергей Анатолич
12:36
НАТОвцы, поубивайте уже друг друга скорей!
Kathimerini: Греция запрашивает у США продажу ракет AIM-120D из-за новых истребителей Турции
Sergey Yakovlev
12:35
Я сомневаюсь, что вам за рекламу линукса платят. Так для чего все это?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Сергей Анатолич
12:34
Опоздал ты Ниинистё, теперь у вас фашиствует другой президент Стубб, к стати очень созвучен со словом stupid. А этот только с Трампом в гольф в поддавки играть умеет.
Экс-президент Финляндии Ниинистё призвал Европу вести прямые переговоры с Россией
[IRanPast]
12:26
В каком виде ноут на фото видел?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
12:18
Раньше были свидетели 60фпс , сейчас soap SS 😁
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
