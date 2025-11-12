Два новых ночных путника, два босса и новая локация призваны придать игре дополнительный импульс

Разработчик Elden Ring Nightreign, компания FromSoftware, и издатель Bandai Namco объявили на конференции State of Play Japan о выходе дополнения для неё. Релиз запланирован на 4 декабря на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S 4 декабря 2025 года.

Это платное дополнение принесёт в игру несколько новшеств, включая двух новых играбельных Ночных путников, двух новых боссов, о которых FromSoftware пока не сообщает подробностей, и новую область для исследования.

Два новых Ночных путника называются Учёный и Гробовщик. Учёный описывается как «обладающий впечатляющим уровнем магии» и имеющий «невероятные преимущества благодаря наблюдению за полем боя». Гробовщик отличается «впечатляющей силой и верой».

Пока это вся известная о них информация, но по мере приближения даты релиза дополнения можно рассчитывать на получение более подробных сведений. Это же относится и к новым боссам.





Ещё дополнение добавляет Великую Лощину — образовавшуюся в Лимвелде дыру, которую игроки смогут исследовать. Это место описывается как «усеянное экзотическими руинами и храмами; священными башнями, символизирующими останки древнего народа; кристаллами, источающими проклятые, высасывающие жизнь миазмы».

Дополнение стоит $15, и для обладателей издания Nightreign Deluxe оно будет добавлено в библиотеку после выхода 4 декабря.