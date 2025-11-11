Для начала он рассказал о двух будущих смартфонах неназванного производителя

Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о выходящих в недалёком будущем смартфонах, не назвав их производителя. Интерес здесь представляет тот факт, что минимум два аппарата в серии получат аккумуляторы ёмкостью около 10 000 мАч.

Флагманский смартфон будет основан на процессоре Dimensity 8500, а вариант подешевле — на представителе серии Snapdragon 7. Последний получит плоский экран LTPS размером 6,8 дюйма с разрешением 1,5K.

На протяжении нескольких лет привычным значением ёмкости аккумулятора смартфонов было 5 000 мАч. Затем китайские производители начали переходить на кремний-углеродные аккумуляторы, и ёмкость выросла до 7 000 или 8 000 мАч. Дальнейшее совершенствование технологии может сделать значение 10 000 мАч новым стандартом мобильных устройств. В первую очередь это будет относиться к аппаратам средней ценовой категории от китайских производителей.

На днях сообщалось, что бренд Honor работает над вторым для себя смартфоном с аккумулятором 10 000 мАч после модели Honor Power 2. Им может стать модель Honor X80.