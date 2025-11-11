Переход на накопители QLC SSD может стать причиной их подорожания

Производители комплектующих не успевают выпускать их в нужных количествах по причине огромного спроса со стороны сектора искусственного интеллекта. Этот дефицит становится источником роста цен на комплектующие, такие как чипы памяти.

Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что такая же ситуация складывается на рынке устройств хранения данных. Не желая ждать пару лет роста объёма производства жёстких дисков, ИИ-компании начинают делать выбор в пользу твердотельных накопителей на основе чипов QLC NAND вместо более быстрых, долговечных и дорогих на чипах TLC.

Аналитики полагают, что резкий рост спроса со стороны центров обработки данных в США, Канаде и Китае приведёт к дефициту потребительских SSD. Большинство распространённых накопителей основаны на чипах QLC NAND ради снижения стоимости. Рост спроса на них сделает эти накопители уже не такими доступными по цене, если их вообще можно будет найти в продаже.

К началу 2027 года общий объём продаж накопителей на QLC превысит объём продаж моделей с TLC, радикально изменив облик рынка SSD. В результате интереса со стороны ИИ-компаний производственные мощности некоторых производителей QLC NAND забронированы до 2026 года.

Взрывной рост сектора ИИ и стремление к созданию искусственного интеллекта общего назначения создали огромную нагрузку на инфраструктуру в основе гипермасштабных центров обработки данных. Подорожали графические процессоры и ускорители, центральные процессоры, память, высокоскоростные сетевые решения и массивы хранения данных большого объёма. Операторы центров обработки данных ИИ в США и Китае сейчас получают лишь около 70% выделенной им памяти DRAM, даже платя по завышенным тарифам.