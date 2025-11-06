Он будет создан на замену устаревшему 5,0-литровому V8

Японский автопроизводитель Toyota почти полностью отказался от двигателей V8 в своей линейке. Toyota Tundra, Toyota Sequoia и Lexus LX перешли на двигатели V6. В связи с сокращением модельного ряда Lexus последним автомобилем с двигателем V8 в 2026 году станет спортивный автомобиль LC500.

Теперь сообщается, что Toyota разрабатывает новый двигатель V8 на смену устаревшему 5,0-литровому V8. Он может найти применение не только в суперкарах.

Рассказал о нём глава подразделения силовых агрегатов Toyota Такаси Уэхара. Уже было известно, что Toyota разрабатывает высокопроизводительные 2,0-литровые рядные четырёхцилиндровые двигатели. Новый двигатель словно объединяет два таких, создавая 4,0-литровый V8. Он получит два турбокомпрессора с электродвигателем в составе гибридной системы. Общая мощность может быть около 834 л. с.

Двигатель представляет собой обычный гибрид, а не подключаемый, который оказался бы тяжелее и сложнее. Выбор в пользу V8 был обусловлен его надёжностью. Уэхара говорит, что для различных автомобилей могут быть созданы версии послабее или более мощные. По его словам, возможно использование подобного двигателя в Toyota Land Cruiser J300.

Также Уэхара отметил, что двигатель предназначен для серийной версии концепта Lexus Sport. Другим вариантом может быть люксовый бренд Toyota Century.