Проблема была обнаружена в последний момент на консолях

Новая ритм-игра от издателя Playstack под названием Unbeatable должна была быть выпущена в четверг, 6 ноября. Накануне разработчик D-Cell Games объявил о переносе релиза игры на 9 декабря. Причиной стала критическая ошибка, обнаруженная во время финального тестирования в версии игры для консолей.

Unbeatable представляет собой стильную приключенческую ритм-игру, которая разрабатывалась на протяжении длительного времени. Она была анонсирована ещё в 2018 году и успешно собрала средства на Kickstarter. С тех пор было выпущено несколько трейлеров на стриминговых презентациях, таких как Gamescom Opening Night Live, подогревая интерес к игре. Выход игры был запланирован на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X.

В сообщении на Discord-сервере студии, опубликованном также в Steam, сказано, что решение о переносе релиза на месяц было принято «за несколько часов» до релиза.





Вместо того чтобы разделить запуск на консолях и ПК, D-Cell Games решила отложить оба релиза. Что касается причин переноса на целый месяц, студия старается избежать совпадения с датами выхода других игр. Разработчики обещают воспользоваться полученным временем, чтобы доработать некоторые моменты, которые не были реализованы прежде.