Главной причиной роста цен стал дефицит поставок

Примерно в августе начался рост цен на оперативную память DDR5, спрос на которую резко вырос как для потребителей, так и в корпоративном секторе, из-за популярности ИИ. Тогда ожидался рост цен до 30%, потом это значение выросло до 80%, а далее увидели рост ценников на DDR5 и DDR4 более чем на 170%.

Пользователь Twitter @ghost_motley сообщил, что комплект памяти DDR5 объёмом 64 ГБ, купленный им в мае 2023 года за 255 фунтов стерлингов, сейчас продаётся за 495 фунтов стерлингов. Uniko's Hardware сообщает, что несколько месяцев назад им удалось продать комплект памяти DDR5-7600 объёмом 32 ГБ за $70; комплект памяти DDR5-6000 начального уровня сейчас стоит около $400.

Динамика цен на память DDR5 на PCPartPicker показывает аналогичный двукратный рост цен на различные комплекты памяти DDR5.

Комплект памяти DDR5 объёмом 32 ГБ (16 ГБ x 2) с производительностью 4800 МТ/с сейчас продаётся примерно за $160–170. В августе эти же комплекты продавались по цене менее $100. Комплекты на 5200 МТ/с продаются почти за $200, а несколько месяцев назад цена составляла около $110–120. Комплекты на 6000 МТ/с продаются почти за $250.

Динамика цен на 32 ГБ (16 ГБ x 2) DDR5-4800 (по данным PCPartPicker):

Динамика цен на 32 ГБ (16 ГБ x 2) DDR5-5200:

Динамика цен на модули памяти DDR5-5600 объёмом 32 ГБ (16 ГБ x 2):

Динамика цен на модули памяти DDR5-6000 объёмом 32 ГБ (16 ГБ x 2):

График средней цены на оперативную память от PCPartPicker показывает, что цены на модули DDR5-5600 объёмом 2 x 16 ГБ колебались от $100 в июне 2024 года до $200 в октябре 2025 года.

На Amazon US самые дешёвые модули DDR5-5600 объёмом 32 ГБ продаются по цене более $150 за модуль. Комплекты объёмом 32 ГБ, состоящие из двух модулей по 16 ГБ, стоят от $400 и относятся к модулям начального уровня со скоростью 5600–6400 МТ/с. Более быстрые комплекты объёмом 32 ГБ стоят более $600.

Модули объёмом 16 ГБ со скоростью 4800–5600 МТ/с стоят $100. Комплекты объёмом 16 ГБ (8 ГБ x 2) на Amazon стоят более $300.

Рост цен затронет не только DRAM. Ожидается, что в ближайшие месяцы подорожает и NAND Flash, основной компонент твердотельных накопителей.

Высокие цены на DRAM затронут сборщиков ПК и геймеров, а также могут снизить продажи готовых ПК. Если цены и пойдут вниз, то случится это не в ближайшие недели.