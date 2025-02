Ходят слухи, что Galaxy Tab S10 FE Plus получит больший экран, чем его предшественник

Новый слух утверждает, что Samsung готовится оснастить планшет Galaxy Tab S10 FE Plus более крупным дисплеем по сравнению с экраном предшественника. Уже сообщалось о процессорах, памяти и подключении Galaxy Tab S10 FE и S10 FE Plus. Один момент оставался под вопросом: как размер S10 FE Plus соотносится с S9 FE Plus. Благодаря Роланду Квандту стало известно и об этом.

По словам инсайдера, планшет Plus будет обладать дисплеем 13,1 дюйма, в то время как стандартный S10 FE, как ожидается, получит экран 10,9 дюйма, как и модель прошлого года. Для сравнения, Galaxy Tab S9 FE Plus имеет дисплей 12,4 дюйма, а стандартный S9 FE поставляется с экраном 10,9 дюйма.

Предыдущие модели зарекомендовали себя как достойные альтернативы флагманским планшетам Samsung, предлагая баланс доступности и производительности. Теперь, чтобы сделать модель Plus ещё привлекательнее, Samsung, похоже, увеличит его.

Если эти характеристики подтвердятся, бюджетный планшет Samsung может затмить дисплей iPad Air 13 размером 12,9 дюйма. При этом он останется меньше, чем Tab S10 Ultra. С гораздо более низкой ценой он предлагает покупателям достойный вариант с большим экраном без необходимости тратить слишком много.

В то же время Квандт подтвердил, что обе модели будут представлены в нескольких вариантах, с опциями для разных объёмов памяти. Топовые версии, по слухам, получат 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Tab S10 FE может работать на процессоре Exynos 1580. Хотя это и не мощный процессор, он должен справляться с повседневными задачами без проблем.