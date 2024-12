Опубликован рейтинг самых прибыльных видеоигр

Согласно последней информации, популярная видеоигра серии Call of Duty занимает первое место по доходам за октябрь на компьютерах и консолях. Речь идёт не только о последней игре Black Ops 6, которая позволила повысить доходы. Сюда вошли также Call of Duty Modern Warfare II, III и Call of Duty Warzone, которые способствовали доходам, помогая франшизе занять первое место. С точки зрения вовлечённости Call of Duty также показала хорошие результаты. Запуск Black Ops 6 стал самым успешным в истории франшизы. Это было связано с тем, что Black Ops 6 впервые была выпущена в день релиза на Xbox Game Pass. Это дало многим людям возможность сыграть в игру, не платя за неё полную цену.

Хотя Call of Duty заняла первое место по доходам и второе место по вовлечённости, Fortnite продолжает сохранять позицию самой играемой игры на всех платформах. Вероятно, Fortnite сохранит эту позицию и в отчёте за ноябрь. Это связано с тем, что только что был выпущен новый сезон Fortnite. Это значит, что игроков ждёт огромное количество нового контента для исследования. Кроме того, недавно была изменена система боевых пропусков, позволяющая игрокам получать все боевые пропуски за одну цену, а не покупать их по отдельности.

Roblox также присутствует в топ-20 как в списке по вовлечённости, так и по доходам. Roblox занимает третье место по вовлечённости на всех платформах. Учитывая, что в этом году наблюдался рост числа влиятельных лиц и стримеров, играющих в игру из-за релиза Dress to Impress, неудивительно, что игра значительно поднялась в рейтингах. С выходом этого опыта игроки всех возрастов начали активно посещать платформу, чтобы попробовать игру. Кроме того, в игре стали появляться знаменитости, такие как K-pop группы и певицы, например, Charli XCX, которые проводят собственные коллаборации или встречи с фанатами.

Что касается доходов, то две игры от Blizzard Entertainment также попали в список топ-20. World of Warcraft поднялась на 138 позиций, заняв третье место по доходам на ПК. Это было главным образом обусловлено празднованием 20-летия и выпуском нового контента с недавним дополнением The War Within. Кроме того, Diablo IV значительно увеличила свои доходы благодаря расширению Vessel of Hatred, которое было выпущено 7 октября.