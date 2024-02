В феврале на Чикагском автосалоне Kia покажет новый седан K5

После международного анонса в прошлом году автопроизводитель Kia рассказал об американской версии обновлённого седана K5 2025. Теперь Kia собирается показать его на Чикагском автосалоне. Автомобиль среднего размера войдёт в состав нового модельного ряда с обновлённым внешним видом, стандартными функциями безопасности и большим безнаддувным двигателем, нетипичным для современных автомобилей. Он придёт на смену небольшому 1,6-литровому двигателю с турбонаддувом. Конкурентами должны стать новые модели Hyundai Sonata и Toyota Camry.

реклама

Kia обещает повышение мощности на 11 л.с. до 191 л.с. при крутящем моменте 181 Нм. Он передаётся на передние колёса посредством восьмиступенчатой автоматической коробки передач. Большую мощность обеспечивает комплектация GT-Line с 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Она достигает 290 л.с. и 311 Нм крутящего момента с применением восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением.

В 2025 году Kia предложит пять комплектаций: LXS, EX, GT-Line (FWD или AWD) и GT. Спортивный вариант K5 предлагает стандартные светодиодные фонари Star Map LED lights and DRL. Был переработан бампер.

У моделей LXS начального уровня размер колёс 16 дюймов, у EX и GT-Line — 18-дюймовые легкосплавные диски. Спортивная комплектация GT приносит 19-дюймовые колеса с резиной Pirelli P-Zero 245/40.

Был обновлён и интерьер. В стандартной комплектации предлагается экран 12,3 дюйма, а также подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Можно выбрать изогнутый однопанельный экран с мультимедийным контентом и цифровыми приборами. Есть также панель беспроводной зарядки и USB-C.

В модели начального уровня LXS, как и в остальных, есть интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Комплектации EX, GT-Line и GT ADAS получили интеллектуальный круиз-контроль и систему помощи при вождении на шоссе. EX предлагает монитор слепого обзора и систему предотвращения столкновений при парковке.

GT-Line с пакетом Premium содержит панорамный люк, аудиосистему Bose Premium с 12 динамиками и светодиодное освещение.

Продажи должны стартовать до конца года, стоимость пока не называется.