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Kia делает седан K5 мощнее и спортивнее
В феврале на Чикагском автосалоне Kia покажет новый седан K5

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После международного анонса в прошлом году автопроизводитель Kia рассказал об американской версии обновлённого седана K5 2025. Теперь Kia собирается показать его на Чикагском автосалоне. Автомобиль среднего размера войдёт в состав нового модельного ряда с обновлённым внешним видом, стандартными функциями безопасности и большим безнаддувным двигателем, нетипичным для современных автомобилей. Он придёт на смену небольшому 1,6-литровому двигателю с турбонаддувом. Конкурентами должны стать новые модели Hyundai Sonata и Toyota Camry.

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Kia обещает повышение мощности на 11 л.с. до 191 л.с. при крутящем моменте 181 Нм. Он передаётся на передние колёса посредством восьмиступенчатой автоматической коробки передач. Большую мощность обеспечивает комплектация GT-Line с 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Она достигает 290 л.с. и 311 Нм крутящего момента с применением восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением.

В 2025 году Kia предложит пять комплектаций: LXS, EX, GT-Line (FWD или AWD) и GT. Спортивный вариант K5 предлагает стандартные светодиодные фонари Star Map LED lights and DRL. Был переработан бампер.

У моделей LXS начального уровня размер колёс 16 дюймов, у EX и GT-Line — 18-дюймовые легкосплавные диски. Спортивная комплектация GT приносит 19-дюймовые колеса с резиной Pirelli P-Zero 245/40.

Был обновлён и интерьер. В стандартной комплектации предлагается экран 12,3 дюйма, а также подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Можно  выбрать изогнутый однопанельный экран с мультимедийным контентом и цифровыми приборами. Есть также панель беспроводной зарядки и USB-C.

В модели начального уровня LXS, как и в остальных, есть интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Комплектации EX, GT-Line и GT ADAS получили интеллектуальный круиз-контроль и систему помощи при вождении на шоссе. EX предлагает монитор слепого обзора и систему предотвращения столкновений при парковке.

GT-Line с пакетом Premium содержит панорамный люк, аудиосистему Bose Premium с 12 динамиками и светодиодное освещение.

Продажи должны стартовать до конца года, стоимость пока не называется.

#автомобили #kia
Источник: carbuzz.com
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