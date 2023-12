Apple подводит итоги уходящего года

Как и многие компании, Apple поделилась списком лучших бесплатных и платных игр на своей программной платформе iOS по итогам 2023 года. Лучшей бесплатной программой для iPhone признана Temu, связанная с китайской компанией электронной коммерции PDD Holdings. Приложение напоминает Amazon, но его специализацией являются товары с большими скидками с доставкой из Китая. Если нужна незапатентованная или поддельная версия какого-либо продукта, его можно найти в этом магазине. Далее располагаются приложения CapCut – Video Editor, Max (потоковая трансляция), Threads, TikTok, Instagram, Google, YouTube, WhatsApp Messenger, Gmail.

Среди платных программ в пятёрку вошли Shadowrocket (прокси), HotSchedules (приложение для планирования расписания сотрудников), Procreate Pocket (искусство), The Wonder Weeks (для детей) и 75 Hard (для здоровья).

Лучшей бесплатной игрой стала Monopoly Go!, также в пятёрку вошли Roblox, Royal Match, Subway Surfers и Gardenscapes. На шестом месте находится Call of Duty: Mobile.

Среди платных игр лидирует Minecraft. За ней расположились Heads Up! и Geometry Dash. Ещё в десятку вошли Five Nights at Freddy's на 9-м месте и Grand Theft Auto: San Andreas на 10-м месте.

Что касается лучших игр в сервисе Apple Arcade, первое место занимает NBA 2K23 Arcade Edition. За ней располагаются Cooking Mama: Cuisine!, Bloons TD 6+, Angry Birds Reloaded и Sneaky Sasquatch.

Для планшетов iPad среди приложений четыре места в первой пятёрке занимают программы потоковой трансляции.