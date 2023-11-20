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SK Hynix и Nvidia собрались ставить память HBM в 3D-стеки поверх вычислительных ядер
Память HBM4 будет представлена только через несколько лет

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В компании SK Hynix начинают набирать специалистов по разработке логических полупроводников вроде центральных и графических процессоров. Считается, что делается это с целью размещения памяти HBM4 непосредственно на процессорах. Это внесёт изменения в привычное соединение логических устройств и устройств памяти, а также методы их производства. Если задумка сработает, то производителям чипов придётся готовить новое оборудование.

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Сейчас стеки памяти HBM содержат 8, 12 или 16 устройств памяти и объединяющий их логический уровень. Стеки HBM размещаются на подложке рядом с центральным или графическим процессором, подключение к ним осуществляется посредством 1024-битного интерфейса. В будущем SK Hynix собирается разместить память HBM4 прямо на процессоре без промежуточных звеньев. Это напоминает технологию AMD 3D V-Cache, где кэш размещается на кристаллах центрального процессора. Объём памяти HBM значительно выше и она дешевле, но медленнее.

SK Hynix сотрудничает в этом деле с несколькими компаниями без собственных производственных мощностей, вроде Nvidia. Производителем может привычно стать тайваньская компания TSMC, которая задействует технологию объединения пластин для размещения HBM4 на логических чипах.

HBM4 для подключения к хост-процессорам получит интерфейс в 2048 бит. Сложность делает такой интерфейс традиционного вида слишком дорогим. Ответом на это и становится попытка интегрировать память в процессор. Избавившись от лишней сложности и расходов, производители получат новую проблему в виде повышенного нагрева.

Чипы вроде Nvidia H100 потребляют сотни ватт и рассеивают значительный объём тепловой энергии. Память HBM также потребляет немало. В результате предстоит разработать изощрённые методы охлаждения чипов с логическими процессорами и памятью под одним корпусом. Это может быть жидкостное охлаждение или даже погружение в жидкость.

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Объединение процессоров и памяти заставит проектировщиков работать по-новому. Одна технология производства процессора и памяти и изготовление на одном предприятии намного увеличит стоимость. Представители полупроводниковой промышленности полагают, что в течение ближайшего десятилетия нынешние методы могут значительно поменяться и логические полупроводники с памятью станут единым целым, пишет Tomshardware.

#nvidia #sk hynix
Источник: tomshardware.com
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