Кроме того, компания позаимствовала у Apple идею Dynamic Port.

В последнее время китайская компания Tecno продолжает обновление своей линейки бюджетных смартфонов. Одним из таких примеров является Tecno Spark Go 2024, который они представили на рынке с рядом интересных параметров и функций. Tecno Spark Go 2024 отличается современным дизайном. Смартфон имеет плоскую рамку и круглый островок камер на задней панели, что придаёт ему стильный и минималистичный вид. Задняя камера оснащена 13-мегапиксельным основным датчиком, а спереди расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Кнопка питания также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев, что повышает удобство использования устройства. Кроме того, Tecno Spark Go 2024 имеет рейтинг IP54, что позволяет использовать его даже влажными руками.

Одной из особенностей Tecno Spark Go 2024 является его 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей с отверстием для перфорации, который компания называет Dynamic Port. Этот динамичный порт отображает уведомления, состояние зарядки и другие важные данные, напоминающие функционал Dynamic Island от Apple. Дисплей имеет разрешение HD+ и частоту обновления 120 Гц. В корпусе Tecno Spark Go 2024 установлен процессор Unisoc T615 и доступен в вариантах с 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти, но она может быть увеличена на 4 ГБ с помощью виртуальной памяти. Оба варианта ОЗУ доступны с памятью 64 ГБ и 128 ГБ.

Tecno Spark Go 2024 оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч, которая обеспечивает длительную автономную работу. Батарея поддерживает зарядку мощностью 15 Вт через порт Type-C. Смартфон доступен только в двух цветах: Startrail Black и Glittery White. Хотя информация о ценах и доступности Tecno Spark Go 2024 на данный момент не разглашается, объявлено только, что это устройство будет продаваться по доступной цене.